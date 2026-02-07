Policía italiana lanza gas lacrimógeno durante protestas en Juegos Olímpicos

Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, en Milán, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026. (Claudio Furlan/LaPresse vía AP) AP

La breve confrontación se produjo al final de una marcha pacífica de miles de personas contra el impacto ambiental de los Juegos y la presencia de agentes de Estados Unidos en Italia.

La policía contuvo a los manifestantes violentos, que parecían intentar llegar al pabellón olímpico de hockey sobre hielo de Santagiulia, después del enfrentamiento. Para entonces, la protesta pacífica más grande, que incluía familias con niños pequeños y estudiantes, se había dispersado.

Anteriormente, un grupo de manifestantes enmascarados había lanzado bombas de humo y petardos en un puente con vista a un sitio de construcción a unos 800 metros (media milla) de la Villa Olímpica que alberga a alrededor de 1.500 atletas.

Furgonetas policiales detrás de una valla metálica temporal aseguraron el camino hacia la villa de los atletas, pero la protesta se desvió, continuando en una trayectoria hacia la sede de Santagiulia. Una fuerte presencia policial custodiaba toda la ruta.

No hubo indicios de que la protesta y el cierre de carreteras resultante interfirieran con los traslados de los atletas a sus eventos, todos en las afueras de Milán.

La manifestación coincidió con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Milán como jefe de la delegación estadounidense que asistió a la ceremonia de apertura el viernes.

Él y su familia visitaron "La Última Cena" de Leonardo da Vinci más cerca del centro de la ciudad, lejos de la protesta, que también era contra el despliegue de agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para proporcionar seguridad a la delegación estadounidense.

Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una unidad de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. El brazo de ICE al frente de la represión de la inmigración en Estados Unidos se conoce como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no hay indicios de que sus oficiales estén siendo enviados a Italia.

En la manifestación pacífica más grande, que la policía dijo que contaba con 10.000 personas, la gente llevaba recortes de cartón para representar árboles talados para construir la nueva pista de bobsleigh en Cortina. Un grupo de bailarines actuó al ritmo de tambores. La música sonaba desde un camión que lideraba la marcha, una de ellas un himno anti-ICE lleno de improperios.

"Recuperemos las ciudades y liberemos las montañas", decía una pancarta de un grupo que se autodenomina el Comité Olímpico Insostenible. Otro grupo llamado la Asociación de Excursionistas Proletarios organizó los árboles de cartón.

"Eludieron las leyes que generalmente se necesitan para proyectos de infraestructura importantes, citando urgencia para los Juegos", dijo el manifestante Guido Maffioli, quien expresó su preocupación de que la entidad privada que organiza los Juegos eventualmente transfiera la deuda a los contribuyentes italianos.

Carteles caseros decían "Fuera de los Juegos: Estados Genocidas, Policía Fascista y Patrocinadores Contaminantes", el último una referencia a las empresas de combustibles fósiles que son patrocinadores de los Juegos. Una mujer llevaba un árbol artificial en su espalda decorado con el cartel: "Olimpiadas Infernales".

La manifestación siguió a otra la semana pasada cuando cientos protestaron contra el despliegue de agentes de ICE.

Al igual que la semana pasada, los manifestantes del sábado dijeron que se oponían a la presencia de agentes de ICE, a pesar de las declaraciones oficiales de que un pequeño número de agentes de un brazo investigativo estaría presente en territorio diplomático estadounidense, y no operativos en las calles.

FUENTE: AP