Policía guatemalteca confirma hechos violentos entre carteles mexicanos en frontera con Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La policía de Guatemala confirmó que el lunes se registraron por lo menos cuatro hechos de violencia que han dejado hasta ahora un civil muerto y un militar guatemalteco herido por la incursión de cárteles mexicanos del narcotráfico, que mantienen pugnas entre sí, a territorio del país centroamericano.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que los incidentes se dieron durante la jornada en cuatro distintos pueblos en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango fronterizos con México y al oeste del país.

“Hasta ahora son cuatro incursiones en La Mesilla, Nentón, La Democracia en Huehuetenango y en Tacaná en San Marcos, inclusive con drones; los usan como kamikazes, están colocando carteles con mensajes y hay varios microbuses incendiados”, dijo Custodio Boteo.

El director explicó que existe una pugna entre carteles mexicanos por tomar el control de la frontera norte de Guatemala con México y en la pelea algunos intentan cruzar hacia territorio guatemalteco huyendo, cuando son repelidos por el ejército del país centroamericano.

En la persecución los agentes mexicanos incursionaron en territorio guatemalteco. Del lado de Guatemala, policías y militares no accionaron sus armas y supuestamente sin saberlo, dejaron que los narcos escaparan.

El incidente provocó investigaciones en ambos países y la disculpa del gobierno mexicano a Guatemala.

FUENTE: AP

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

Adiós a las maletas bolas: Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

