Policía guatemalteca confirma hechos violentos entre carteles mexicanos en frontera con Guatemala

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que los incidentes se dieron durante la jornada en cuatro distintos pueblos en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango fronterizos con México y al oeste del país.

“Hasta ahora son cuatro incursiones en La Mesilla, Nentón, La Democracia en Huehuetenango y en Tacaná en San Marcos, inclusive con drones; los usan como kamikazes, están colocando carteles con mensajes y hay varios microbuses incendiados”, dijo Custodio Boteo.

El director explicó que existe una pugna entre carteles mexicanos por tomar el control de la frontera norte de Guatemala con México y en la pelea algunos intentan cruzar hacia territorio guatemalteco huyendo, cuando son repelidos por el ejército del país centroamericano.

En junio de este año un comando armado de presuntos narcotraficantes mexicanos cruzó la frontera de México hacia Guatemala huyendo de agentes de su país que los perseguían tras un incidente armado que dejó a cinco miembros de seguridad muertos.

En la persecución los agentes mexicanos incursionaron en territorio guatemalteco. Del lado de Guatemala, policías y militares no accionaron sus armas y supuestamente sin saberlo, dejaron que los narcos escaparan.

El incidente provocó investigaciones en ambos países y la disculpa del gobierno mexicano a Guatemala.

FUENTE: AP