Policía enfrenta bandas en Haití y Guatemala y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

ARCHIVO - Una agente de policía en un vehículo blindado durante una patrulla por una zona controlada por las bandas en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de enero de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph, archivo) AP

En Guatemala, policías y soldados emplearon sus nuevos poderes durante el estado de emergencia declarado por las autoridades. Y en Venezuela, los agentes vieron como familiares de reclusos se arrodillaban ante ellos en Caracas coincidiendo con la liberación de algunos presos políticos.

Un gato sobrevivió a los devastadores incendios en Chile.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 16 y el 22 de enero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

