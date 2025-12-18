americateve

Policía de Ecuador investiga muerte del futbolista Mario Pineida

QUITO (AP) — En medio de la conmoción por el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, la policía continuaba el jueves con la investigación sobre el hecho violento que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Pineida, ex jugador de la selección nacional y que militaba en el Barcelona Sporting Club de la primera división, murió la víspera en un ataque armado en el que también falleció una mujer y otra resultó herida, según confirmó la policía.

Pineida, de 33 años, se encontraba en un local de venta de carne en la ciudad costera de Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de Quito, y quedó captado por cámaras de seguridad cuyas imágenes se difundieron el jueves en redes sociales. Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el video divulgado.

En las imágenes se puede observar a un hombre saliendo del interior del local vistiendo un pantalón corto blanco, camiseta azul y gorra, a quien la policía identificó posteriormente como Pineida. En ese momento, dos sujetos —uno portando casco de motocicleta y el otro gorra— le apuntan con armas de fuego e inmediatamente descargan los disparos. Una mujer que se encontraba en el lugar también fue atacada directamente. Los sujetos huyeron del lugar.

Ante una consulta de The Associated Press sobre información del ataque armado, la policía respondió el jueves que el hecho continúa en investigación.

El coronel Edison Palacios, jefe de la policía en Guayaquil, señaló el miércoles que de acuerdo con testimonios “dos sujetos a bordo de motocicletas atentan contra la vida de dos personas”. Añadió que la mujer fallecida era “pareja (actual)” del jugador, mientras la madre de Pineida resultó herida.

El ministerio del Interior tampoco precisó las circunstancias en un chat de periodistas, pero indicó que el hecho es investigado por una dependencia policial, la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida.

Pineida jugaba como lateral en Barcelona, uno de los icónicos equipos de la costa ecuatoriana en la Serie A, que lo contrató desde 2016. En ese año se coronó campeón nacional, algo que repitió en 2020 con el mismo equipo.

Pineida llegó a jugar en 2021 con Fluminense de Brasil, y disputó nueve partidos con la camiseta de la selección ecuatoriana —el último en la Copa América de ese mismo año, ingresando en el tramo final del encuentro contra Brasil en la fase de grupos. También fue convocado para la edición 2015 de la Copa América, pero no jugó.

En un comunicado, Barcelona informó que “ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento” de Pineida “tras un atentado en su contra”. El club, que no explicó por qué consideraba que el hecho era un atentado, manifestó que lo ocurrido enluta a la escuadra y que dará a conocer más adelante los detalles sobre las honras fúnebres.

Otros clubes ecuatorianos, como Liga de Quito e Independiente del Valle —en el que también militó Pineida— expresaron sus condolencias en la red social X.

Ecuador se apresta a cerrar 2025 como el año más violento de su historia con más de 9.000 homicidios según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y otros índices de criminalidad global. La cifra supera las 7.063 muertes violentas registradas en 2024 e inclusive el récord anterior de 2023 con 8.248.

El gobierno del presidente Daniel Noboa ha defendido la lucha para combatir a organizaciones criminales que han expandido sus operaciones en territorio ecuatoriano en vinculación con cárteles internacionales de la droga.

____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

