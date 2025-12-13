americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía del Reino Unido no investigará acusación de que Andrés pidió indagar a Virginia Giuffre

LONDRES (AP) — La policía británica indicó el sábado que no ha encontrado evidencia de que Andrew Mountbatten-Windsor le haya pedido a uno de sus guardaespaldas que investigara a Virginia Giuffre, víctima del financiero Jeffrey Epstein.

ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor concede una entrevista televisiva en la Capilla Real de Todos los Santos, el 11 de abril de 2021, en la Logia Real de Windsor. (Steve Parsons/Foto compartida vía AP, archivo)
ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor concede una entrevista televisiva en la Capilla Real de Todos los Santos, el 11 de abril de 2021, en la Logia Real de Windsor. (Steve Parsons/Foto compartida vía AP, archivo) AP

La Policía Metropolitana de Londres dijo en octubre que estaba investigando informes de los medios que indicaban que el ex príncipe Andrés buscó información en 2011 para desacreditar a Giuffre, pidiéndole a un guardaespaldas policial que averiguara si ella tenía antecedentes penales. El periódico Mail on Sunday afirmó que el entonces príncipe le pasó la fecha de nacimiento y el número de seguro social de Giuffre a su guardaespaldas, cuyo sueldo era pagado por los contribuyentes.

En un comunicado el sábado, la fuerza policial señaló que su evaluación "no ha revelado ninguna evidencia adicional de actos criminales o conducta indebida" y no abrirá una investigación penal.

“La Met (Policía Metropolitana) sigue comprometida a evaluar minuciosamente cualquier nueva información que pueda ayudar en este asunto”, declaró Ella Marriott, comandante central especializada en delincuencia de la policía. “Hasta la fecha no hemos recibido ninguna evidencia adicional que justifique la reapertura de la investigación. A falta de más información, no tomaremos ninguna otra medida”.

"Nuestros pensamientos siempre estarán con la familia y amigos de la señora Giuffre tras su fallecimiento", expresó Marriott.

La familia de Giuffre expresó que estaba "profundamente decepcionada" por la decisión, y añadió que "no se ha hecho justicia".

Giuffre, quien se suicidó en abril, alegó que en la década de 2000 —cuando era adolescente— se vio atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y fue explotada por Andrés y otros hombres influyentes.

El mes pasado, el rey Carlos III despojó formalmente a su hermano menor de su título real después de que surgieran nuevos detalles sobre la relación de Andrés con Epstein y de que las memorias póstumas de Giuffre volvieran a centrar la atención en sus acusaciones.

Mountbatten-Windsor llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022 después de que ella presentara una demanda civil contra él en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter