americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía canadiense investiga reportes de disparos en consulado de EEUU en Toronto

TORONTO (AP) — La policía canadiense investiga reportes de que el consulado de Estados Unidos en el centro de Toronto fue alcanzado por disparos a primera hora de la mañana el martes.

La policía canadiense investiga en los predios del consulado estadounidense en Toronto el 10 de marzo del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
La policía canadiense investiga en los predios del consulado estadounidense en Toronto el 10 de marzo del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

No se han reportado heridos.

La policía de Toronto informó que respondió a reportes alrededor de las 5:30 de la mañana de que alguien disparó un arma contra el consulado.

En una publicación en redes sociales, la policía indicó que se encontraba en el lugar, cerca de University Avenue y Queen Street West.

“Se ha localizado evidencia de una descarga de arma de fuego”, dijo la agencia.

No se ha difundido información sobre sospechosos.

El presunto tiroteo se produce después de que dos sinagogas del área de Toronto fueran alcanzadas por disparos el fin de semana pasado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Esta imagen, proporcionada por el Ejército de Estados Unidos , muestra al sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, de Glendale, Kentucky. (U.S. Amy vía AP)

Soldado de Kentucky en Arabia Saudí es la 7ma baja de EEUU en guerra con Irán

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter