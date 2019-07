Policía brasileña termina pesquisa sobre caso Neymar

La modelo brasileña Najila Trindade acusó al delantero de 27 años de haberla violado en mayo en un hotel de París. Neymar negó la acusación y sostuvo que sus relaciones fueron bajo mutuo acuerdo.

El reporte de Bussacos deberá determinar si la evidencia amerita la presentación de un cargo por violación, otro por violencia física o ambos. En caso de que la investigadora recomiende que debieran ser presentados cargos, la oficina del fiscal tomaría la decisión definitiva.

The Associated Press no identifica por su nombre a las presuntas víctimas de agresiones sexuales a menos que ellas mismas hagan públicas sus identidades, lo cual Trindade hizo en varias entrevistas.

Neymar se encuentra actualmente en una gira de pretemporada por Asia con su club, París Saint-Germain.

El delantero de la selección brasileña también está bajo investigación por parte de la policía de Río de Janeiro por publicar imágenes de su acusadora en redes sociales sin autorización de ella.