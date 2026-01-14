americateve

Policía brasileña mata a 4 personas durante operativo contra grupo criminal en una favela de Río

RÍO DE JANEIRO (AP) — La policía de Río de Janeiro abatió el miércoles a cuatro personas que atacaron a elementos de las fuerzas de seguridad mientras llevaban a cabo un operativo para contener el avance del grupo delictivo Comando Rojo en una extensa comunidad urbana, informaron las autoridades.

La unidad se encontraba verificando información de inteligencia y reforzando investigaciones en curso en el complejo de favelas Salgueiro al momento del ataque, indicó la policía civil del estado.

"Durante la operación, cuatro criminales atacaron a los agentes y fueron neutralizados en un enfrentamiento", señaló la policía en un comunicado.

La policía también incautó cuatro fusiles, seis pistolas, un revólver, dos pistolas de réplica, una gran cantidad de municiones, drogas, ropa de camuflaje y radios.

En un comunicado por separado, la policía dio a conocer que un helicóptero que sobrevolaba la zona cerca de Salgueiro fue alcanzado por un disparo, dejando una persona herida.

Los ataques contra las aeronaves blindadas de la policía civil han aumentado drásticamente en los últimos años, aseguró la institución, agregando que este tipo de acciones son el "modus operandi de las facciones criminales, las cuales abren fuego para evitar la presencia de fuerzas de seguridad cerca de las comunidades".

Para evitar que otras personas se conviertan en víctimas, la institución tiene como objetivo "combatir a estos narcoterroristas", dijo la policía, haciendo referencia a un término utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para designar a los narcotraficantes.

Comando Rojo ha incrementado su control sobre las favelas en los últimos años y se ha extendido a distintos puntos de Brasil, incluida la selva amazónica.

La redada policial con mayor número de muertos en la historia de Río dejó en octubre pasado más de 120 personas fallecidas, incluidos cinco agentes de policía. El saldo sin precedentes desató protestas y llamados de la izquierda y organizaciones de derechos humanos para reformar a las fuerzas de seguridad de la ciudad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

