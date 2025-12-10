Policía de Brasil detiene a uno de dos sospechosos del robo de obras de Matisse a plena luz del día

El otro sospechoso fue detenido el lunes, informó la secretaría de seguridad pública del estado de Sao Paulo. Las obras, que también incluían cinco piezas del artista brasileño Candido Portinari, no han sido recuperadas.

Imágenes de las cámaras de seguridad dadas a conocer por las autoridades después del robo del domingo en la biblioteca Mário de Andrade, durante el último día de la exposición, muestran a los sospechosos manipulando las obras.

Se puede ver a un sospechoso que carga los cuadros sobre su cabeza y emprende una carrera.

El robo ocurrió menos de dos meses después de que ladrones robaron más de 100 millones de dólares en joyas de la corona del Museo del Louvre en París.

Las piezas robadas de Matisse eran parte de una copia de "Jazz", un libro de edición limitada de impresiones publicado por primera vez en 1947, del cual hay un total de 270, según documentos oficiales.

La portada, donde el nombre de Matisse y el título aparecen en caligrafía negra y fluida, fue parte del botín, al igual que el recorte conocido como 'circo'.

Las impresiones de Matisse pueden valer hasta 15.000 dólares, dijo Wiona Raba, gerente del Art Loss Register. Los grabados de Portinari pueden alcanzar hasta 2.000 dólares, pero no llegan con frecuencia al mercado internacional, agregó.

Brasil ha notificado a la Interpol sobre el robo, en caso de que las impresiones sean sacadas de contrabando del país.

Las obras de arte estaban en exhibición como parte de la exposición 'Del libro al museo' en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 7 de diciembre. Consistía principalmente en obras de las décadas de 1940 y 1950 y una selección de libros que representaban la producción moderna durante el mismo período.

La secretaría de cultura de Sao Paulo dijo que la exposición estaba asegurada con la mejor póliza disponible, las obras estaban protegidas por cables de acero y la biblioteca cuenta con un sistema de cámaras de seguridad.

La biblioteca no cerró tras el robo.

Matisse, quien murió en 1954, es uno de los artistas más preciados de Francia y la figura principal del Fauvismo, un movimiento de arte moderno caracterizado por colores intensos y pinceladas fuertes y expresivas que rompieron con la tradición impresionista del siglo XIX.

Raba expresó su esperanza en que se puedan recuperar las impresiones de Matisse y las obras de Portinari.

"Incluso si la policía no rastrea inmediatamente estas obras, no se pierde la esperanza", dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP