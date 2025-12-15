americateve

Policía australiana dice que tiroteo masivo en Sidney fue inspirado por el Estado Islámico

SIDNEY (AP) — Un tiroteo masivo en el que 15 personas fueron asesinadas durante una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sidney fue "un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico", declaró el martes la comisaria de la policía federal de Australia, Krissy Barrett.

El rabino Yossi Friedman habla ante una multitud reunida frente a flores colocadas ante el Pabellón Bondi, en la playa Bondi, el martes 16 de diciembre de 2025, luego de un tiroteo ocurrido el domingo en esa playa, en Sidney, Australia. (AP Foto/Mark Baker)
El rabino Yossi Friedman habla ante una multitud reunida frente a flores colocadas ante el Pabellón Bondi, en la playa Bondi, el martes 16 de diciembre de 2025, luego de un tiroteo ocurrido el domingo en esa playa, en Sidney, Australia. (AP Foto/Mark Baker)

Los sospechosos son un padre y su hijo, de 50 y 24 años, han dicho las autoridades. El de mayor edad fue abatido a tiros, mientras que su hijo recibía atención en un hospital el martes.

En una conferencia de prensa, funcionarios indicaron que estaban haciendo sus primeros comentarios sobre las ideologías de los sospechosos debido a la evidencia que habían obtenido, incluida "la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que ha sido incautado".

Hay 25 personas que aún están siendo tratadas en hospitales después de la masacre del domingo, diez de ellas sumamente graves.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

