Policía argentina allana entidad del fútbol y al menos 12 clubes por sus vínculos con una financiera

BUENOS AIRES (AP) — La policía federal argentina realizaba el martes más de 30 allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al menos una docena de clubes de fútbol en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con una empresa de servicios financieros investigada por presunto lavado de dinero.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez (izquierda) y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, presencian la final de la Copa Sudamericana, el sábado 22 de noviembre de 2025, en Asunción. (AP Foto/Gustavo Garello)
Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, fueron efectuados en simultáneo en los clubes de fútbol y en la sede en la capital argentina de la entidad deportiva que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, vinculado al dueño de la financiera Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

Los agentes policiales buscan los contratos que suscribieron los clubes con la financiera investigada y otra documentación guardada en dispositivos electrónicos, dijo a The Associated Press un funcionario judicial con acceso a la causa que no se identificó por no estar habilitado a hablar públicamente del asunto. Algunos de los clubes allanados y a los que se dispuso el levantamiento del secreto de sus finanzas son Independiente, Racing, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso.

La policía también allanaba el predio que la AFA posee en la localidad de Ezeiza —a unos 40 kilómetros de Buenos Aires— para la selección campeona del mundo.

Las medidas judiciales tienen lugar en medio de la polémica por las supuestas arbitrariedades cometidas por Tapia en la conducción de la AFA, las sospechas de arbitrajes parciales y las denuncias de corrupción contra la institución lanzadas por el gobierno de Javier Milei.

Canales de la televisión difundieron imágenes de la policía en el interior de las oficinas de la sede de la entidad deportiva.

El club Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, se intentó desligar de Sur Finanzas. “El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”, dijo un mensaje firmado por la comisión directiva y difundido en redes sociales.

"El único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, limitado a “la exhibición de la marca en los espacios pactados contractualmente sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación”, indicó dicho club.

Tapia consiguió su reelección en 2024 en un procedimiento que fue cuestionado por las autoridades nacionales.

Pocos días atrás quedaron definidos los rivales de la zona de Argentina en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección liderada por el astro Lionel Messi ganó todos los torneos oficiales que disputó desde 2021 -el Mundial de Qatar, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima-.

——

En esta nota colaboró la periodista de AP Almudena Calatrava.

FUENTE: AP

