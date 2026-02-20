americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Polaca Kamila Sellier sale en camilla, herida en un ojo por patín en los 1.500 metros

MILÁN (AP) — La polaca Kamila Sellier debió ser inmovilizada y retirada en una camilla con ruedas de la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán el viernes, después de que la cuchilla del patín de una rival le provocó una herida justo encima del ojo izquierdo.

La polaca Kamila Sellier cae y sufre una herida en un ojo durante los 1.500 metros del patinaje de velocidad en pista corta, el viernes 20 de febrero de 2026, en los Juegos Olímpicos en Milán (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
La polaca Kamila Sellier cae y sufre una herida en un ojo durante los 1.500 metros del patinaje de velocidad en pista corta, el viernes 20 de febrero de 2026, en los Juegos Olímpicos en Milán (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El percance ocurrió durante la prueba de 1.500 metros del patinaje de velocidad en pista corta, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana, ganadora de 15 medallas olímpicas, y la estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien fue sancionada por un adelantamiento ilegal de carril que incidió en el accidente.

El infortunio le impidió a Selier avanzar de la ronda de cuartos de final.

La carrera se detuvo mientras Sellier recibía atención. Una gran sábana blanca la cubría para evitar que el público que llenó la arena la viera, en la última noche del patinaje de velocidad en pista corta. Finalmente, la polaca levantó un pulgar hacia la multitud mientras se la llevaban, dejando un rastro de sangre en la última curva de la pista, que los trabajadores tuvieron que limpiar durante la pausa.

Funcionarios polacos indicaron que el ojo de Sellier estaba bien. Se le aplicaron puntos de sutura en la arena antes de trasladarla al hospital para más pruebas.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter