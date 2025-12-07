Podziemski anota 21 y Warriors vencen 123-91 a Bulls en la séptima derrota al hilo de Chicago

Compartir en:









Jimmy Butler III, izquierda, de los Warriors de Golden State, busca pasar el balón mientras es defendido por Matas Buzelis, derecha, de los Bulls de Chicago, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

Los Bulls han perdido siete seguidos, su mayor cantidad desde una seguidilla de ocho descalabros en la temporada 2019-20.

Quinten Post también anotó 19 tantos para los Warriors.

Golden State lanzó 22 de 47 desde más allá del arco con siete jugadores conectando desde larga distancia. Post y Podziemski encestaron cinco triples cada uno.

Josh Giddey anotó 18 puntos y Matas Buzelis agregó 16 para los Bulls, que lanzaron un 36% desde el campo y fueron superados en rebotes 51-38.

Los Warriors mantuvieron a un oponente por debajo de los 100 puntos por tercer juego consecutivo y limitaron a Chicago a su menor cantidad de puntos en un juego esta temporada.

Butler comenzó después de perderse dos juegos (rodilla izquierda), pero Golden State siguió sin Stephen Curry, Draymond Green y Al Horford. El entrenador Steve Kerr dijo que el trío podría regresar el viernes contra Minnesota.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP