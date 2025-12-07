americateve

Podziemski anota 21 y Warriors vencen 123-91 a Bulls en la séptima derrota al hilo de Chicago

CHICAGO (AP) — Brandin Podziemski anotó 21 puntos saliendo de la banca, Jimmy Butler sumó 19 unidades en su regreso a la alineación y los Warriors de Golden State, mermados por las lesiones, vencieron 123-91 a los Bulls de Chicago el domingo por la noche para extender la racha de derrotas más larga activa en la NBA.

Jimmy Butler III, izquierda, de los Warriors de Golden State, busca pasar el balón mientras es defendido por Matas Buzelis, derecha, de los Bulls de Chicago, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/David Banks)
Jimmy Butler III, izquierda, de los Warriors de Golden State, busca pasar el balón mientras es defendido por Matas Buzelis, derecha, de los Bulls de Chicago, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

Los Bulls han perdido siete seguidos, su mayor cantidad desde una seguidilla de ocho descalabros en la temporada 2019-20.

Quinten Post también anotó 19 tantos para los Warriors.

Golden State lanzó 22 de 47 desde más allá del arco con siete jugadores conectando desde larga distancia. Post y Podziemski encestaron cinco triples cada uno.

Josh Giddey anotó 18 puntos y Matas Buzelis agregó 16 para los Bulls, que lanzaron un 36% desde el campo y fueron superados en rebotes 51-38.

Los Warriors mantuvieron a un oponente por debajo de los 100 puntos por tercer juego consecutivo y limitaron a Chicago a su menor cantidad de puntos en un juego esta temporada.

Butler comenzó después de perderse dos juegos (rodilla izquierda), pero Golden State siguió sin Stephen Curry, Draymond Green y Al Horford. El entrenador Steve Kerr dijo que el trío podría regresar el viernes contra Minnesota.

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

