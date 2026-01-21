americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Podría aumentar cifra de víctimas de incendio en Pakistán tras hallazgo de restos humanos

KARACHI, Pakistán (AP) — El número de víctimas de un incendio mortal en un centro comercial en la ciudad más grande de Pakistán podría aumentar tras el descubrimiento el miércoles de partes de cuerpos que se cree pertenecen a más de una docena de personas, informaron las autoridades.

Una vigilia en honor a las víctimas del incendio en un centro comercial en Karachi, Pakistán, el 21 de enero del 2026. (AP foto/Ali Raza)
Una vigilia en honor a las víctimas del incendio en un centro comercial en Karachi, Pakistán, el 21 de enero del 2026. (AP foto/Ali Raza) AP

Por primera vez, los buscadores llegaron a una tienda en Gul Plaza en Karachi, donde muchas personas habían buscado refugio durante el incendio del sábado.

Antes del descubrimiento, 29 personas habían sido confirmadas muertas, según la cirujana policial, la doctora Summaiya Syed. Ella confirmó que el hospital principal de la ciudad recibió más de dos docenas de partes de cuerpos durante el quinto día de búsquedas.

Javed Nabi Khoso, un administrador del gobierno, declaró que las estimaciones iniciales sugieren que los restos recuperados de la tienda pueden pertenecer a entre 15 y 25 personas.

"Esta es la primera vez que se encuentra un número tan grande de restos en un solo lugar desde el incendio", afirmó.

Abid Jamal Sheikh, un alto funcionario de rescate, indicó también que las partes podrían pertenecer a más de una docena de personas, pero enfatizó que la confirmación oficial estaba pendiente.

La causa del incendio aún está bajo investigación. La policía ha dicho que un cortocircuito podría haber desencadenado el fuego.

Mientras tanto, el miércoles, decenas de dolientes asistieron al primer funeral, el de Shahroz Iqbal, un propietario de tienda que murió en el incendio.

Karachi tiene una larga historia de incendios mortales, a menudo vinculados a estándares de seguridad deficientes, débil aplicación de la ley y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial mató a 10 personas e hirió a 22. Uno de los desastres industriales más mortales de Pakistán ocurrió en 2012, cuando un incendio en una fábrica de ropa mató al menos a 260 personas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter