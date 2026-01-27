americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Podrán jugar 7 seleccionados de Malasia suspendidos por FIFA mientras se resuelve apelación

KUALA LUMPUR (AP) — Siete jugadores nacidos en el extranjero que integraban la selección nacional de fútbol de Malasia han obtenido la autorización para seguir compitiendo, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) suspendió temporalmente las prohibiciones impuestas por la FIFA mientras se revisa su apelación, informó el martes la Federación Malaya de Fútbol.

ARCHIVO -Rodrigo Holgado (izquierda) trata de tapar un remate de Do Duy Manh, en un partido entre Malasia y Vietnam, el 10 de junio de 2025 (AP Foto/Vincent Thian, archivo)
ARCHIVO -Rodrigo Holgado (izquierda) trata de tapar un remate de Do Duy Manh, en un partido entre Malasia y Vietnam, el 10 de junio de 2025 (AP Foto/Vincent Thian, archivo) AP

La FIFA multó en septiembre pasado a la Federación con 350.000 francos suizos (450.000 dólares) por documentos falsos presentados para naturalizar a los siete jugadores, quienes también fueron multados y suspendidos por un año. Los jugadores provenían de Argentina, Brasil, Holanda y España, pero habían sido naturalizados en una aparente violación de las reglas de la FIFA y jugaron en un partido de la eliminatoria para la Copa Asiática 2027 que Malasia ganó contra Vietnam.

La Federación llevó el caso al tribunal deportivo más alto con sede en Suiza después de que la FIFA rechazó su apelación.

En un comunicado difundido el martes, la Federación explicó que el TAS había aprobado su solicitud de suspensión del castigo, permitiendo que los siete jugadores continúen participando en todas las actividades relacionadas con el fútbol hasta que se emita un fallo final. Los jugadores involucrados son Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazábal y Héctor Hevel, todos los cuales han jugado para la selección malaya.

Holgado, Machuca y Garcés son de origen argentino. Holgado es un delantero que actualmente milita en el América de Cali en Colombia, Machuca es un extremo reclutado por Vélez Sarsfield en Argentina y Garcés es un defensor enrolado con el Alavés de España. Los otros tienen origen español (Palmero e Irazábal), brasileño (Figueiredo) y neerlandés (Havel)..

"Esto significa que la suspensión de 12 meses de todas las actividades futbolísticas impuesta por la FIFA a los siete jugadores ha sido levantada temporalmente", recalcó la federación en un comunicado. "Ahora se les permite continuar sus carreras y participar en actividades relacionadas con el fútbol hasta que el TAS emita un fallo final".

No se indicó cuándo se espera ese fallo.

Los funcionarios malayos habían afirmado que los siete jugadores tenían un abuelo nacido en Malasia, lo que los hacía elegibles para representar al país bajo las reglas de la FIFA. Sin embargo, la FIFA ha dicho que sus propios investigadores encontraron información contrastante después de que pudieron "obtener los documentos originales relevantes" de los países de origen de los jugadores.

______

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter