Poco antes de juicio político renuncia presidente de entidad encargada de nombrar jueces en Ecuador

QUITO (AP) — El presidente del organismo encargado de nombrar a los jueces en Ecuador renunció el miércoles poco antes de que empezara un juicio político en su contra en la Asamblea, donde fue acusado de negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Mario Godoy, ahora expresidente del Consejo de la Judicatura, fue acusado por los legisladores de inoperancia para garantizar la independencia judicial luego de que se presentaron presuntas evidencias de presiones de uno de sus colaboradores cercanos a un juez en un caso de narcotráfico y de que no dispuso protección al magistrado ante amenazas criminales.

Godoy dio a conocer su renuncia en X, donde publicó una carta en la que dijo que llegó al cargo con la decisión de “impulsar una transformación profunda del sistema de justicia” aunque, adujo, la coyuntura política mostró intereses “y cálculos partidistas" que "han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales”.

Tras la renuncia, una sanción de los legisladores sólo tendrá efecto político y las eventuales faltas de Godoy no llegarán a los tribunales.

Las dos principales fuerzas políticas de la Asamblea, el oficialista partido Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana —del expresidente Rafael Correa (2007-2017)— habían expresado previamente su voluntad de censurar y destituir a Godoy, quien fue nombrado en julio de 2024.

Ecuador atraviesa desde inicios del 2021 una creciente ola de violencia criminal con violentos asesinatos, secuestros y extorsión. La policía y el Ejecutivo con frecuencia se quejan de la falta de apoyo de los jueces para sancionar a los responsables de esos delitos.

FUENTE: AP

