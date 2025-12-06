Pochettino dice que algún día quiere regresar a la Liga Premier tras dirigir a Estados Unidos

Compartir en:









El entrenador de la selección de Estados Unidos Mauricio Pochettino arriba al sorteo a la Copa Mundial 2026 el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El entrenador argentino se está preparando para el Mundial del próximo verano con Estados Unidos. Pero sus ambiciones a largo plazo son regresar al fútbol de clubes de élite en Europa.

En una entrevista con la BBC, el exentrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea manifestó que quiere trabajar nuevamente en la máxima categoría del fútbol inglés.

“La Liga Premier es la mejor del mundo. Por supuesto que la extraño. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero siempre estoy pensando en regresar algún día”, expresó. “Es la liga más competitiva, y por supuesto me encantaría volver de nuevo”.

A Estados Unidos se le otorgó un sorteo favorable para el Mundial, que será coorganizado por Canadá y México. El equipo de Pochettino al menos esperaría avanzar de su grupo, que incluye a Paraguay, Australia y al ganador de un repechaje europeo entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumania.

Cuando se le preguntó si podría lograr una cosa más en su carrera, la respuesta de Pochettino fue “ganar la Premier League y la Liga de Campeones”.

“Estuvimos muy cerca en Tottenham. Quiero lograr esto. Todavía soy joven, tengo la energía, experiencia y motivación para intentarlo en el futuro”, afirmó.

