La aerolínea española Plus Ultra , envuelta en un escándalo político en su país y que prestara sus aviones para la exportación de brigadas médicas de La Habana en plena pandemia del Covid-19, anunció la apertura de un nuevo vuelo a Cuba , que comenzará a operar este mismo verano.

Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha servido a La Habana para exportar a sus médicos

Aerolínea Plus Ultra incorporará en el verano un vuelo a Cuba desde Madrid

La nueva ruta fue anunciada por el medio especializado en turismo Preferente y confirmada por el estatal Grupo Empresarial Viajes Cuba a través de su perfil en la red social Twitter, aunque por el momento no se ha precisado entre qué ciudades será el itinerario ni su frecuencia.

Plus Ultra prestó el único avión que tenía en abril de 2021 a La Habana para enviar a Gabón a más de un centenar y medio de médicos.

Tras un vuelo desde Caracas, el avión A340-300 de Plus Ultra voló desde Madrid a La Habana para recoger un día después al mayor grupo de profesionales de la salud enviado a ese país africano desde 2004, uno de los que el régimen exportó tomando ventaja de la pandemia del nuevo coronavirus.

Plus Ultra aseguró entonces al medio español Vozpópuli que se trató de "un vuelo chárter que se realizó tras recibir una petición por parte del Gobierno de Gabón a Plus Ultra, y en el que se trasladó un total de 180 pasajeros de La Habana a Libreville", y que "en ningún momento hubo contactos entre Plus Ultra y el Gobierno cubano en relación a este vuelo, que fue acordado, firmado y el pago realizado por el Gobierno de Gabón".

Sin embargo, reconoció que "fue el único vuelo realizado por Plus Ultra en esta ruta, al no tratarse de un vuelo regular, sino de un vuelo de fletamiento (chárter), que se realizó de forma ad hoc".

La empresa no suele trabajar en Gabón, pero sí mantienen operaciones comerciales en Cuba de manera continuada desde casi su nacimiento. La aerolínea comenzó a operar vuelos en la Isla en 2017. En ese año operó 35 vuelos entre Madrid y La Habana, según consta en los registros de la agencia aeronáutica española.

La aerolínea tiene desde hace años un acuerdo de código compartido para explotar conjuntamente una determinada ruta con la estatal Cubana de Aviación, según consta en las cuentas de la compañía depositadas en el registro mercantil.

Actualmente opera unos 66 vuelos, principalmente a Venezuela, Perú y Ecuador, y sus destinos de referencia son Caracas, Lima, Quito y Guayaquil. Durante 2021 fue además la única compañía aérea que ofreció vuelos directos entre Madrid y Caracas, dados sus presuntos vínculos con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Plus Ultra estuvo en medio de la polémica en 2021, cuando recibió un rescate de más de 53 millones de euros del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Ese acuerdo fue denunciado por grupos de la oposición española y el caso acabó en los tribunales.

A inicios del presente mes se hizo público que la aerolínea trasportó 154.915 pasajeros en 2019, pero en 2020 perdió el 69% de sus viajeros y en 2021 sufrió una caída del 77%.

De acuerdo con cifras de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España, apenas trasportó en 2021 a 35.000 pasajeros del total nacional, una de las razones por las que su rescate fue tan polémico.

Fuente: diariodecuba.com