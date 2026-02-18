americateve

Playoffs Liga de Campeones: Gordon marca cuatro goles en el 1er tiempo y Newcastle golea a Qarabag

Anthony Gordon anotó cuatro goles en el primer tiempo y Newcastle arrolló 6-1 a Qarabag en los playoffs de la Liga de Campeones el miércoles.

Anthony Gordon, del Newcastle, celebra después de marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de los playoffs de la Liga de Campeones frente al Qarabag, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Bakú, Azerbaiyán. (AP Foto)
Anthony Gordon, del Newcastle, celebra después de marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de los playoffs de la Liga de Campeones frente al Qarabag, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Bakú, Azerbaiyán. (AP Foto) AP

Newcastle se fue al descanso con ventaja de 5-0 en Azerbaiyán y, salvo un improbable desplome en el partido de vuelta en casa la próxima semana, avanza con paso firme hacia los octavos de final.

Gordon completó su triplete en 33 minutos en el estadio Tofik Bakhramov de Bakú y marcó el cuarto en añadido del primer tiempo.

Malick Thiaw también se hizo presente en el marcador para el equipo de la Liga Premier, que realizó 16 remates en una primera mitad arrolladora.

Elvin Jafarguliyev descontó para Qarabag, que ha sido una de las historias sorpresa de la Liga de Campeones esta temporada tras clasificarse a los playoffs. Pero un disparo de Jacob Murphy, desviado, completó la goleada para Newcastle, que será el quinto equipo inglés en los octavos si avanza.

Prueba para el Inter

Inter de Milán afronta un complicado viaje a Bodø/Glimt más tarde el miércoles.

El pequeño equipo noruego logró victorias sorpresivas sobre Manchester City y Atlético de Madrid para meterse en los playoffs.

Ubicado al norte del Círculo Polar Ártico —más al norte que cualquier equipo en la historia de la Liga de Campeones—, la recompensa por su impresionante campaña es un duelo con el subcampeón del año pasado, el Inter, que lidera la liga italiana.

Club Bruges recibe al Atlético de Madrid y Olympiacos se enfrenta a Bayer Leverkusen.

En los playoffs del martes, Paris Saint-Germain remontó una desventaja de dos goles para vencer a Mónaco 3-2 y Real Madrid derrotó a Benfica 1-0.

Galatasaray ganó 5-2 ante Juventus y Borussia Dortmund venció a Atalanta 2-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

