Plataforma digital busca preservar archivos de medios de prensa censurados

NUEVA YORK (AP) — Un grupo de periodistas lanzó una nueva plataforma digital a fin de preservar los archivos de medios de comunicación que han sido cerrados o que enfrentan la extinción en países autoritarios.

La plataforma se llama Kronika en honor a un medio que documentó violaciones de derechos humanos en la antigua Unión Soviética desde 1968 hasta 1983.

Un proyecto conjunto de PEN America y Bard College, es una expansión de un programa de tres años dedicado exclusivamente a medios cerrados en la Rusia de Vladímir Putin. El trabajo anterior se mantiene en línea y se ha puesto a disposición de investigadores en los idiomas ruso e inglés.

"No había un registro público, excepto el registro público de propaganda", declaró M. Gessen, profesor de la Escuela de Periodismo Craig Newmark en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Kronika incorporó recientemente el archivo del servicio ruso de Radio Free Europe/Radio Liberty, con la organización luchando por sobrevivir debido a los recortes presupuestarios de la administración Trump. También ha preservado el trabajo de la publicación investigativa guatemalteca elPeriodico, que se vio obligada a cerrar en 2022, y de otros 10 medios en Centroamérica, dijeron los organizadores.

El proyecto de 1,2 millones de dólares está financiado a través de donantes privados, siendo la mayor donación de Peter Barbey, un exeditor del desaparecido Village Voice de Nueva York.

————-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

