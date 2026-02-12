Plantas ecuatorianas, protestas en Argentina y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Compartir en:









Ramon Pucha muestra cómo convertir una hoja en un sombrero para protegerse del sol mientras busca semillas para cultivar en los terrenos de su familia, donde conserva especies autóctonas y comparte semillas con comunidades vecinas en un esfuerzo para proteger la biodiversidad, en Alto Ila, en la región amazónica de Ecuador, el 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Estudiantes convocaron una marcha con motivo del Día de la Juventud en Caracas, Venezuela, para pedir la liberación de detenidos considerados presos políticos por sus familias y grupos de defensa de los derechos humanos.

Trabajadores convocados por sindicatos se congregaron en una plaza en Buenos Aires, donde cortaron el tránsito y se enfrentaron a la policía, mientras el Senado argentino debatió —y finalmente aprobó— una reforma laboral.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 6 y el 12 de febrero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Esteban Félix en Santiago, Chile.

___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP