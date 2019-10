Plácido Domingo se ausentará de Premios Batuta en México

Associated Press

Tras renunciar esta semana a su puesto como director general de la Ópera de Los Angeles y cancelar previamente todas sus presentaciones con la Ópera Metropolitana de Nueva York, este es otro de los actos públicos de los cuales no formará parte el astro español tras conocerse múltiples acusaciones de acoso sexual en su contra. Los incidentes se habrían prolongado a lo largo de décadas según versiones de cantantes, empleados técnicos y una bailarina recuperados en dos reportajes de The Associated Press.