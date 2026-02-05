americateve

Pizza Hut cerrará 250 tiendas en EEUU en primer semestre de 2026; matriz evalúa vender la marca

Pizza Hut planea cerrar 250 restaurantes en Estados Unidos en la primera mitad del año, al tiempo que su empresa matriz considera la venta de la cadena.

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 15 de diciembre de 2016 muestra un restaurante de la cadena Pizza Hut en Nueva Orleans. (Foto AP/Gerald Herbert, archivo) AP

Yum Brands indicó el miércoles que está enfocándose en los restaurantes de Pizza Hut con bajo rendimiento en su sistema. Pizza Hut tiene más de 6.000 locales en Estados Unidos.

Yum Brands, con sede en Louisville, Kentucky, anunció en noviembre que estaba llevando a cabo una revisión formal de opciones para Pizza Hut, que ha enfrentado dificultades con negocios anticuados y una creciente competencia. Las ventas en los restaurantes de la cadena Estados Unidos, o ventas en ubicaciones abiertas al menos un año, cayeron un 5% el año pasado, según Yum.

El rival Domino's, la mayor empresa de pizza del mundo, aún no ha publicado sus ganancias anuales completas, pero sus ventas en las mismas tiendas de Estados Unidos aumentaron un 2,7% en los primeros nueve meses del año pasado.

A nivel internacional, los resultados de Pizza Hut han sido más sólidos. Las ventas en las mismas tiendas a nivel internacional aumentaron un 1% el año pasado, con crecimiento en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, según Yum. China es el segundo mercado más grande de Pizza Hut fuera de Estados Unidos, representando el 19% de las ventas.

El CEO de Yum, Chris Turner, dijo el miércoles que la empresa planea completar su revisión de opciones para Pizza Hut este año. Se negó a compartir más actualizaciones sobre el proceso.

Pizza Hut terminó 2025 con 19.974 tiendas a nivel mundial, lo que fue 251 menos que el año anterior. Pizza Hut abrió casi 1.200 tiendas en 65 países el año pasado, pero los cierres superaron esa cifra. Yum dijo el miércoles que Pizza Hut planea más aperturas globales en 2026, pero no ofreció detalles.

Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas. PepsiCo adquirió la cadena en 1977, pero escindió su división de restaurantes —que se convirtió en Yum Brands— en 1997. Yum Brands también es propietaria de KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill.

