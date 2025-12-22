americateve

Pistons vencen 110-102 a Trail Blazers tras perder ventaja de 21 puntos

PORTLAND (AP) — Jalen Duren tuvo 26 puntos y 10 rebotes y los Pistons de Detroit resistieron para vencer el lunes 110-102 a los Trail Blazers de Portland después de desperdiciar una ventaja de 21 unidades.

El base de los Pistons de Detroit Jaden Ivey salta hacia la canasta con el balón frente al alero de los Trail Blazers de Portland Kris Murray en el encuentro del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Molly J. Smith)
El base de los Pistons de Detroit Jaden Ivey salta hacia la canasta con el balón frente al alero de los Trail Blazers de Portland Kris Murray en el encuentro del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Molly J. Smith)

Ausar Thompson añadió 18 puntos y 12 rebotes para los Pistons, líderes de la Conferencia Este (23-6). Duncan Robinson anotó 15 y Cade Cunningham tuvo 14 antes de salir por faltas al inicio del último cuarto.

Shaedon Sharpe lideró a los Trail Blazers (12-17) con 25 tantos en los que atinó 11 de 21 tiros de campo, pero también cometió ocho pérdidas de balón. Deni Avdija sumó 18 puntos, nueve asistencias y ocho tablas.

Donovan Clingan tuvo 17 tantos, 10 rebotes y tres bloqueos para Portland. Sidy Cissoko anotó 16 desde el banquillo.

Después de ir perdiendo por 21 al final del tercer cuarto, Portland seguía abajo por nueve cuando Cunningham salió por faltas con 8:32 restantes. Pero los Blazers superaron a los Pistons 12-2 en los siguientes 4:20 para tomar ventaja de un punto. Detroit luego cerró con una racha de 11-2 para asegurar el juego.

FUENTE: AP

