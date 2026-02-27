americateve

Pistons superan 122-119 a mermados Cavaliers en la prórroga tras retraso por bocina averiada

DETROIT (AP) — Jalen Duren anotó 33 puntos y capturó 16 rebotes, y los Pistons de Detroit resistieron ante los diezmados Cavaliers de Cleveland para imponerse 122-119 el viernes por la noche, en un partido que se retrasó 18 minutos en el tercer cuarto debido a una bocina ensordecedora.

Jalen Duren (0), de los Pistons de Detroit, ataca la canasta frente a Jaylon Tyson, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 27 de febrero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Durante un tiempo muerto con Detroit arriba 65-64, una sobrecarga eléctrica provocó que el marcador electrónico colgado sobre la cancha fallara, y la bocina se mantuvo sonando después de indicarles a los equipos que regresaran a la duela. Finalmente, se apagó el marcador para silenciar el escándalo, cuando el juego se reanudó se utilizó una bocina de aire manual.

Cade Cunningham sumó 25 unidades, 10 rebotes y siete asistencias para Detroit, líder de la Conferencia Este, antes de quedar fuera por acumulación de faltas.

Cleveland —que recibirá a Detroit el martes por la noche— ganaba por nueve con 2:44 por jugarse en el tiempo reglamentario, y Cunningham quedó fuera por faltas con 1:56 en el reloj, pero los Pistons superaron a los Cavaliers 16-7 para forzar la prórroga.

Con Cleveland arriba 114-111 y 4,7 segundos restantes en el tiempo reglamentario, Jaylon Tyson intentó cometer una falta intencional sobre Daniss Jenkins cerca de la mitad de la cancha, pero Jenkins pudo lanzar y recibió una falta que le dio tres tiros libres, los cuales encestó.

En la prórroga, Evan Mobley, de Cleveland, falló un triple sobre la bocina.

Jarrett Allen aportó 25 puntos y nueve rebotes para Cleveland, que disputó su segundo partido consecutivo sin James Harden (pulgar) ni Donovan Mitchell (ingle). Mobley terminó con 23 tantos y 12 rebotes, y Sam Merrill añadió 20 puntos.

