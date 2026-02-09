americateve

Pistons supera 110-104 a Hornets en juego marcado por pelea y expulsiones

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Cade Cunningham anotó 33 puntos y capturó nueve rebotes, y los Pistons de Detroit lograron vencer el lunes 110-104 a a Charlotte rompiendo la racha de nueve victorias consecutivas de los Hornets en un juego salvaje que incluyó una pelea y la expulsión de cuatro jugadores.

El pívot de los Pistons de Detroit Jalen Duren avanza hacia la canasta frente al alero de los Hornets de Charlotte Moussa Diabate en el encuentro del lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Nell Redmond)
El entrenador de Charlotte, Charles Lee, también fue expulsado después de tener que ser contenido para no ir tras un oficial mientras discutía una falta no cobrada en el cuarto cuarto.

Duncan Robinson anotó 18 unidades para los Pistons y Jalen Duren agregó 15 antes de ser expulsado cuando inició la pelea al golpear a Moussa Diabate con la mano derecha abierta en el tercer cuarto.

Brandon Miller anotó 24 tantos para los Hornets, mientras que LaMelo Ball y Kon Knueppel sumaron 20 cada uno.

A mitad del tercer cuarto, Duren se dirigía hacia la canasta cuando fue golpeado por Diabate. Duren se puso cara a cara con Diabate y los dos parecieron chocar cabezas. Luego, Duren golpeó a Diabate en la cara con su mano derecha abierta, iniciando una confrontación que duró más de 30 segundos.

Mientras el delantero de los Pistons, Tobias Harris, sostenía a Diabate, Diabate lanzó un puñetazo a Duren. Duren se alejó y Bridges se lanzó hacia él, lanzando un puñetazo con la mano izquierda. Duren respondió con un golpe. Diabate intentó cargar de nuevo contra Duren y tuvo que ser contenido. Isaiah Stewart dejó el banco para confrontar a Bridges, quien respondió con un puñetazo, y los jugadores se enzarzaron.

Diabate, Bridges, Duren y Stewart fueron expulsados.

Las expulsiones elevaron a un nuevo nivel a una multitud ya intensa en un juego físico. En el cuarto cuarto, Lee fue expulsado después de tener que ser contenido por Miller para no ir tras un oficial después de que su jugador, Grant Williams, chocara con Paul Reed de Detroit.

Coby White, adquirido por Charlotte la semana pasada en un intercambio con Chicago, se perdió su tercer juego consecutivo debido a una distensión en la pantorrilla.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

