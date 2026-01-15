Pistons, líderes del Este, remontan y superan 108-105 a Suns con bajas

Compartir en:









Tobias Harris, alero de los Pistons de Detroit, trata de disparar entre Grayson Allen (izquierda) y Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, en el duelo del jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, estuvieron 16 puntos abajo en la primera mitad. Enfrentaron desventajas en cada uno de los tres primeros cuartos.

Tobias Harris hizo un tiro que les dio la ventaja, frente a Dillon Brooks a mitad del cuarto periodo, y Detroit se sostuvo para lograr su cuarta victoria en cinco duelos.

Detroit ganó a pesar de que Cade Cunningham tuvo un mal desempeño en los tiros y el equipo encaró dificultades en la línea, incluyendo a Robinson, que dividió un par de tiros libres que le dieron a Grayson Allen la oportunidad de lanzar un triple justo antes del final.

Cunningham falló 13 de 16 tiros, no acertó ninguno de sus siete intentos de triple y se fue de cuatro nueve en la línea, terminando con diez puntos y 11 asistencias.

Allen anotó 21 de sus 33 puntos en la primera mitad, para liderar a los Suns, cuya estrella Devin Booker está fuera por una lesión de tobillo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP