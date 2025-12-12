Pistons igualan récord de la NBA por equilibrio anotador en victoria 142-115 sobre Hawks

Compartir en:









Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, se alza hacia la canasta entre Onyeka Okongwu, izquierda, y Dyson Daniels, atrás a la derecha, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Detroit, que ha ganado cinco de seis, tuvo siete jugadores con cifras de doble dígito y 12 con al menos siete puntos, igualando un récord de la NBA que ostentan los Bucks de 2018-2019 y los Spurs de 2021-22. Cade Cunningham sumó 15 unidades y siete asistencias.

Jalen Johnson registró su tercer triple-doble consecutivo, terminando con 19 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Fue su quinto triple-doble de la temporada, rompiendo el récord de la franquicia de Bill Bridges de 1969-70, y el séptimo de su carrera, igualando la marca del equipo de Mookie Blaylock.

Johnson también se convirtió en el quinto jugador de la NBA en tener 15 partidos consecutivos con al menos siete tantos, rebotes y asistencias, uniéndose a Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic y Russell Westbrook.

Nickeil Alexander-Walker anotó 22 puntos para Atlanta, que ha perdido cuatro de cinco.

Los Pistons lideraban 69-60 al medio tiempo, pero la diferencia podría haber sido mucho mayor si no fuera por las 20 unidades de Alexander-Walker. El entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff, utilizó a 11 jugadores en los dos primeros cuartos, y diez de ellos anotaron.

Detroit tomó el control en ambos extremos en el tercer cuarto, superando a los Hawks 35-19. Los Pistons lanzaron un 58.3% (14 de 24) desde el campo y mantuvieron a Atlanta en un 27.3% (6 de 22). Daniels, Johnson y Okongwu fueron los únicos jugadores de los Hawks que anotaron en el cuarto — el resto del equipo combinó un cero de nueve.

