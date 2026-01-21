Pistons dominan y logran su 4ta victoria consecutiva, 112-104 ante Pelicans

Compartir en:









Jalen Duren, pívot de los Pistons de Detroit, disputa un balón frente a Yves Missi, de los Pelicans de Nueva Orleáns, el miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Duncan Robinson sumó 15 puntos al atinar cuatro de nueve disparos desde la línea de tres puntos por los Pistons, líderes de la Conferencia Este, quienes han ganado siete de sus últimos ocho encuentros.

Saddiq Bey anotó 20 unidades para liderar a los Pelicans, el peor equipo de la Conferencia Oeste, que han perdido 14 de sus últimos 16 partidos.

Zion Williamson, quien comenzó el partido tras encontrarse en duda por una enfermedad, se dirigió al vestuario al inicio del tercer cuarto y no regresó. Sumó cuatro puntos y cuatro rebotes en 15 minutos.

Trey Murphy III acertó solo seis de 19 tiros de campo y terminó con 17 puntos, poniendo fin a su racha de ocho partidos consecutivos con al menos 20 puntos. Micah Peavy también sumó 17 puntos y añadió siete rebotes y cuatro robos por Nueva Orleáns.

La clavada de Duran, 16 segundos después de iniciado el encuentro, les dio a los Pistons una ventaja de 2-0. Construyeron una delantera de hasta 13 puntos.

El triple de Peavy con 5:41 restantes en el juego redujo el déficit de los Pelicans a cinco puntos en 101-96, pero eso fue lo más cerca que estuvieron antes de que los Pistons cerraran el partido.

FUENTE: AP