Pistons cortan racha de 4 derrotas, su peor de la temporada, al arrollar 138-100 a Nets

Jalen Duren, de los Pistons de Detroit, encesta frente a Noah Clowney (21) y Michael Poerter Jr., de los Nets de Brooklyn, durante el encuentro del martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Duren encestó 9 de 10 tiros de campo y Cunningham acertó 8 de 10, incluidos 4 de 5 desde la línea de triples. Duncan Robinson añadió 15 puntos y Marcus Sasser terminó con 14 por los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que nunca estuvieron abajo en el marcador.

Michael Porter Jr. consiguió 19 puntos y Jalen Wilson agregó 14 por los Nets, que vieron terminar su racha de dos victorias seguidas.

Parte de la mala racha de Detroit fue una derrota inesperada ante Brooklyn, que visitó la ciudad la noche del sábado, en un partido que los Pistons ganaban por 23 puntos a mitad del tercer cuarto. Los Nets pusieron fin a una racha de 10 derrotas con esa victoria.

Cunningham —quien no jugó ese partido— y Duren se combinaron para 21 puntos en el primer cuarto, mientras los Pistons acertaban el 57% de sus disparos de campo y el 45% desde más allá del arco, para tomar una ventaja de 38-27.

FUENTE: AP