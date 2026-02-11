americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Piratas y el lanzador José Urquidy cierran contrato de 1 año por 1,5 millones de dólares

BRADENTON, Florida, EE.UU. (AP) — José Urquidy y los Piratas de Pittsburgh oficializaron su contrato de un año por 1,5 millones de dólares el miércoles.

ARCHIVO - José Urquidy, de los Tigres de Detroit, realiza un lanzamiento en el encuentro del 17 de septiembre de 2025 ante los Guardianes de Cleveland (AP Foto/Paul Sancya, File)
ARCHIVO - José Urquidy, de los Tigres de Detroit, realiza un lanzamiento en el encuentro del 17 de septiembre de 2025 ante los Guardianes de Cleveland (AP Foto/Paul Sancya, File) AP

Ambas partes acordaron los términos del convenio la semana pasada, sujeto a que el mexicano superara con éxito el examen físico.

Urquidy, lanzador derecho de 30 años, aporta variantes al cuerpo de pitcheo de los Piratas, encabezado por el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes, y le da flexibilidad al roster del equipo porque puede ser enviado a las ligas menores.

El pitcher se sometió a una cirugía Tommy John el 5 de junio de 2024, cuando estaba con Houston. Firmó un acuerdo de un año por 1 millón de dólares con Detroit el marzo y regresó a las Grandes Ligas el 14 de septiembre.

Hizo dos apariciones como relevista en las mayores y registró una efectividad de 7,71 en 2 innings y un tercio.

Veterano de seis años en las Grandes Ligas, Urquidy tiene marca de 27-16 con una efectividad de 4,00 en 70 aperturas y 11 apariciones como relevista con los Astros (2019-23) y los Tigers. Estuvo en la lista de lesionados por una distensión en el antebrazo en 2024 antes de someterse a la cirugía.

Urquidy tiene una efectividad de 4,08 en 15 apariciones de postemporada, incluidas ocho aperturas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter