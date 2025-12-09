americateve

Piratas pactan por 1 año y 7,75 millones con el relevista Gregory Soto, según fuente de AP

PITTSBURGH (AP) — Los Piratas de Pittsburgh y el relevista dominicano Gregory Soto llegaron a un acuerdo contractual por un año y 7,75 millones de dólares, dijo el martes una persona con conocimiento del acuerdo.

ARCHIVO - El dominicano Gregory Soto hace un lanzamiento por los Mets de Nueva York en un juego ante los Nacionales de Washington, el 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo
ARCHIVO - El dominicano Gregory Soto hace un lanzamiento por los Mets de Nueva York en un juego ante los Nacionales de Washington, el 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo AP

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen médico exitoso.

Soto ofrece a los Piratas una opción experimentada como lanzador zurdo en un bullpen que se renovará en 2026 un mes después de que los relevistas Colin Holderman y Dauri Moreta fueron dados de baja.

El quisqueyano de 30 años, tiene un récord de 15-34 con una efectividad de 4.26 y 56 salvamentos en siete temporadas con cinco equipos. Fue elegido al Juego de Estrellas en 2021 y 2022 con Detroit. Pasó 2025 con Baltimore y los Mets de Nueva York, quienes lo adquirieron a finales de julio justo antes de la fecha límite de canjes.

Soto tuvo dificultades en Nueva York, con un récord de 1-3 y una efectividad de 4.50 en 25 apariciones. Su salida es la segunda baja significativa del bullpen de los Mets en la agencia libre después de que el cerrador boricua Edwin Díaz firmó un contrato de tres años con los Dodgers de Los Ángeles, también el martes.

Pittsburgh parece estar consolidado en los últimos puestos del bullpen, donde el dominicano Dennis Santana tuvo un buen desempeño después de que David Bednar, dos veces elegido al Juego de Estrellas, fue traspasado a los Yankees de Nueva York la temporada pasada. Soto ofrece a los Piratas un lanzador que ha desempeñado una gran variedad de roles, incluido el de cerrador.

