Piratas firman al primera base All-Star Ryan O'Hearn por dos años, según fuente de AP

PITTSBURGH (AP) — Los Piratas de Pittsburgh dieron otro paso hacia ser contendientes en 2026, al llegar a un acuerdo con el primera base/jardinero All-Star Ryan O'Hearn en un contrato de dos años diseñado para darle un impulso a una de las peores ofensivas de las Grandes Ligas.

ARCHIVO — Ryan O'Hearn, de los Padres de San Diego, celebra tras conectar un grand slam durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el 23 de septiembre de 2025, en San Diego. (AP Photo/Gregory Bull, Archivo) AP

Una persona con conocimiento del acuerdo informó a The Associated Press que el martes el contrato tiene un valor de 29 millones de dólares. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque aún no era oficial.

La firma de O'Hearn es el primer contrato de agente libre de varios años que los Piratas han concretado desde 2016. El zurdo O'Hearn viene de la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas. Bateó para .281 con 17 jonrones y 63 carreras impulsadas en 2025 y fue seleccionado al equipo All-Star por primera vez mientras jugaba para Kansas City y San Diego.

El raro derroche de los Piratas es su segunda adquisición significativa en menos de una semana. Pittsburgh adquirió al segunda base dos veces All-Star Brandon Lowe de Tampa Bay el 19 de diciembre como parte de un acuerdo de tres equipos que incluyó enviar al lanzador abridor Mike Burrows a Houston.

Pittsburgh ha prometido construir alrededor de un cuerpo de lanzadores que incluye al actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, y al novato Bubba Chandler. Los Piratas vienen de una temporada de 71-91 en la que la ofensiva terminó en o cerca del fondo de las Grandes Ligas en la mayoría de las categorías estadísticas significativas, incluyendo carreras y jonrones.

O'Hearn le da a Pittsburgh un poco de versatilidad. Ha jugado tanto en la primera base como en una posición de jardín. Los Piratas tienen al bateador zurdo Spencer Horwitz en la primera base, aunque O'Hearn podría ver tiempo allí y quizás en el jardín para jugar junto a Oneil Cruz y el dos veces All-Star Bryan Reynolds.

O'Hearn tiene un promedio de bateo de .252 en su carrera, aunque sus números han aumentado en las últimas tres temporadas. Está bateando para .277 con 46 jonrones y 182 carreras impulsadas desde el inicio de 2023 y ahora se encuentra jugando la mitad de sus partidos en un estadio donde la pared Clemente de 21 pies de altura comienza a solo 320 pies del plato.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

