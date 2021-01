Muere un joven cubano en Pinar del Río, tras un altercado con la Policía

El joven Luis Alberto Sánchez Valdez, conocido como Lilipi, falleció "producto de un altercado con la Policía", en la ciudad de Pinar del Río, señaló en Facebook.

"Una fuente cercana a la víctima, confirmó a Cubalex, que el joven se encontraba en una cola donde discutió con la Policía, 'lo empujaron y él cayó al piso y se golpeó la cabeza. Aún así el agente continuó golpeándolo con el bastón'. El altercado fue hace algunas semanas. En este tiempo él estuvo ingresado luchando por su vida", detalló la fuente.

Por su parte, la página del periodista oficialista Mauro Torres sostuvo que el joven "sufrió un ataque de epilepsia cuando estaba siendo identificado por miembros del Ministerio del Interior (MININT) en la vía pública, frente a la tienda conocida por 'La India' en Pinar del Río".

"El trauma causado por el golpe en la cabeza al caer en el contén, le provocaría más tarde la muerte", agregó.

René Castillo respondió a Torres que "todas esas 'bolas' se dan porque la prensa oficial no hace (o no le dejan hacer) su trabajo y la prensa independiente se lo prohíben. En un país normal, los medios de comunicación habrían entrevistado a los testigos, a los familiares, al policía que intentó detenerlo y no habría todo este misterio. Ahora, todo queda en eso, y cualquiera puede creerse tu versión como la de los medios independientes y la prensa oficial sigue perdiendo crédito, si es que le queda algo todavía".

En las redes sociales circula una imagen del velorio del fallecido.

Kevin Jesus Reyes Iglesias, uno de sus amigos, señaló en Facebook que todavía no se lo cree. "Tan joven y con tanta vida por delante, luchastes por la vida como decía tu frase (como un campeón) pero por mucho que nos sonría la vida, la última en reír es siempre la muerte. Mucho cariño que te tenía el pueblo de Pinar del Río, que nunca te va a olvidar, el mismo pueblo que cambió tu nombre y cariñosamente te nombró Lilipi".

"Serás recordado, por los siglos de los siglos, por tus amigos, familiares y sobre todo esa niña, que sin ser su padre biológico, para ella siempre serás su Papito. Descansa en paz, amigo mío. Gloria eterna para Luis Alberto Sánchez Valdez".