Piloto muere en accidente de avión ultraligero frente a la playa de Copacabana en Brasil

El cuerpo del piloto fue enviado a la oficina del médico forense para su identificación, señalaron los funcionarios.

Equipos de rescate del departamento de bomberos estaban trabajando en el lugar utilizando motos acuáticas, botes inflables, buzos y apoyo aéreo. La búsqueda también incluye equipos de sonar para ayudar a localizar posibles víctimas adicionales y restos de la avioneta.

Imágenes de cámaras de seguridad publicadas por las autoridades muestran al avión sumergiéndose de nariz en el mar cerca de la playa alrededor de las 12:30 de la tarde (1530 GMT).

La fuerza aérea brasileña informó que abrió una investigación sobre la causa del accidente. La aeronave era un Cessna 170A propiedad de una empresa de publicidad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP