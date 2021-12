Piloto Latifi de F1 recibió amenazas de muerte tras Abu Dabi

Verstappen se fue a los pits por neumáticos nuevos y Hamilton se mantuvo en la pista. Inicialmente, el director de la carrera dijo que los pilotos no podían pasar el auto de seguridad, pero más adelante revirtió su posición, algo que regresó a Verstappen al segundo puesto una vez se reanudó la carrera una vuelta del final.

Verstappen entonces rebasó a Hamilton para ganar su primer campeonato mundial, negándole a Hamilton su octavo cetro, que habría sido un nuevo récord.

Mercedes protestó inmediatamente, pero retiró su apelación la semana pasada.

Latifi se había disculpado ya por su papel en la carrera del 12 de diciembre, pero dijo que él siempre compite con todo hasta la bandera de meta, no importa la posición que lleve.

“A las personas que no entienden o no están de acuerdo con eso, está bien, tienen derecho a su opinión Pero usar esas opiniones para alimentar odio, abusos y amenazas de violencia, no sólo contra mí, sino contra las personas cercanas a mí, eso me dice que esas personas no son hinhas vercaderos del deporte”, escribió.