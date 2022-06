Pierden sus bebés, terminan presas en El Salvador

La Associated Press habló con varias mujeres que estuvieron en la cárcel. Algunas pertenecen a la agrupación Mujeres Libres --que ofrece apoyo en la búsqueda de empleo y talleres sobre cómo abrir pequeños negocios-- y otras a la organización sin fines de lucro Citizen Group for the Decriminalization of Abortion (Organización Ciudadana por la Despenalización del Aborto).