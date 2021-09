Pierce encabeza generación de Salón de la Fama del básquet

El comité del Salón de la Fama, que se concentra en preservar todas las áreas del deporte, también seleccionó a quien fuera comisionada de la WNBA, Val Ackerman; al entrenador Cotton Fitzsimmons, y a uno de los pioneros en el reclutamiento de jugadores, Howard Garfinkel. Se les reconocerá como personas que contribuyen al desarrollo del deporte.

Clarence “Fats” Jenkins fue seleccionado por parte del Comité de Pioneros Afroamericanos; el croata Toni Kukoc fue elegido por el Comité Internacional: Bob Dandridge, por el de Veteranos, y Pearl Moore, por el de Mujeres Veteranas.

Pierce ha guardado resentimiento durante muchos años por no haber sido seleccionado antes en el draft de la NBA, sino detrás de jugadores como Michael Olowokandi (primera selección), Raef LaFrentz (tercera) y Robert Traylor (sexta). Pero reconoció el viernes que al final de cuentas resultó lo mejor

“Estoy contento con mi papel. Me hizo ser quien soy: un hombre que se va a ensuciar las manos trabajando. Me he ganado todo lo que tengo”, dijo durante una ceremonia previa a la exaltación.