Piden juicio justo para exmilitares colombianos en Haití

“Necesitamos que nos escuchen, como a todo ser humano estamos pidiendo un juicio justo, que la verdad salga al mundo, que todo el mundo se dé cuenta que son inocentes, que fueron engañados”, dijo entre lágrimas Irene Gómez, madre del exmilitar Jhon Jairo Ramírez, a The Associated Press. “Mi hijo en una carta me dijo ’mamita, no tiene por qué bajar la cabeza, soy inocente'”, agregó.