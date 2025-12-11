Piden en Guatemala la liberación de dos líderes indígenas presos por encabezar protestas en 2023

Compartir en:









Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ex miembros de la junta directiva de 48 Cantones de Totonicapán —una de las organizaciones indígenas y campesinas más fuertes del país que estuvo al frente de esas protestas— permanecen detenidos desde abril de 2025 bajo los supuestos cargos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.

“Lo único que hicieron fue seguir el mandato de la asamblea de los pueblos y enaltecer la defensa del voto y la decisión electoral de las y los guatemalteco en las urnas, en el proceso electoral de 2023”, indicaron en un comunicado de prensa varias organizaciones de la sociedad civil. “Las familias y los pueblos les extrañan en sus hogares”.

En una carta escrita a mano y enviada por Pacheco y Chaclán, estos defienden que protestar era un derecho garantizado por las leyes nacionales e internacionales y no terrorismo, y que ninguna organización de autoridad indígena es una asociación ilícita.

“Nos tienen separados de nuestras familias y de nuestras comunidades a causa de esta criminalización, no somos delincuentes, no más violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”, escribieron.

En 2023 las protestas en Guatemala se extendieron por 22 días, con bloqueos de carreteras, para exigir la renuncia al cargo de la fiscal general Consuelo Porras, defender la democracia y que se respetara la elección de Bernardo Arévalo. Las protestas fueron respaldadas en todo el país por líderes indígenas, campesinos, estudiantes y profesionales.

A pesar de que la fiscalía buscó según los críticos que el partido que llevó a la presidencia a Arévalo fuera suprimido y con ello evitar que asumiera el poder, esos intentos no fructificaron.

En 2024 Arévalo tomó posesión y nombró a Pacheco como viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas, un año después en abril de 2025 la fiscalía lo detuvo junto a Chaclán que trabajaba con él. Tras las primeras audiencias del caso la juez a cargo los ligó al proceso y ordenó su prisión preventiva, posteriormente pidió ser separada del caso, lo que paralizó el proceso por meses. La semana pasada, una Sala de apelaciones nombró un nuevo juez y la defensa ha solicitado que se revise la prisión y se les otorgue una medida alternativa a la cárcel a los dirigentes indígenas. FUENTE: AP