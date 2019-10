Piden comparecencia de Bolton en pesquisa de juicio político

WASHINGTON (AP) — Los investigadores de la Cámara de Representantes han solicitado la comparecencia del ex asesor de seguridad nacional John Bolton como parte de su investigación para concretar un juicio político.

Los legisladores demócratas quieren escuchar la semana entrante a Bolton, el ex asesor de línea radical que tuvo abiertas diferencias sobre el proceder del gobierno en relación a Ucrania, en particular en lo que toca al papel de Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, sobre un canal informal de comunicación. Bolton en alguna ocasión se refirió al trabajo de Giuliani como un “negocio de drogas” y señaló que no quería ser parte de ese asunto, de acuerdo con un testimonio previo.