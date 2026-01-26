Philip Rivers se retira de la consideración para ser entrenador de los Bills, según fuentes de AP

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones eran privadas. The Athletic fue el primer medio en informar la noticia.

El mariscal de campo de 44 años, que salió de su retiro el mes pasado y fue titular en tres juegos con los Colts de Indianápolis, fue entrevistado por los Bills el viernes. El proceso de búsqueda de Buffalo comenzó el miércoles, dos días después de que Sean McDermott fuera despedido tras un mandato de nueve años.

Rivers fue considerado uno de los candidatos más intrigantes de Buffalo, a pesar de no tener experiencia previa como entrenador en la NFL. Entre su regreso a los Colts este año, después de retirarse por primera vez tras la temporada 2020, pasó cinco años entrenando a un equipo de secundaria en su natal Alabama.

Por el lado positivo, Rivers adquirió un extenso conocimiento ofensivo y estableció valiosas conexiones con entrenadores y jugadores durante sus 18 temporadas en la NFL, las primeras 16 con los Chargers. También cuenta con el respeto de Josh Allen por haber sido su mentor, compartiendo ambos el mismo agente.

Allen está participando en el proceso de entrevistas liderado por el gerente general Brandon Beane y el propietario Terry Pegula.

Incluyendo a Rivers, Buffalo se ha reunido con siete candidatos después de entrevistar a Grant Udinski, el coordinador ofensivo de los Jaguars de Jacksonville, el domingo.

El lunes, los Bills tenían programada una entrevista con Davis Webb, el coordinador del juego de pase y coach de quarterbacks de los Broncos, Davis Webb, un día después de que Denver perdiera ante New England en el juego de campeonato de la AFC.

Webb, de 30 años, es un ex mariscal de campo y pasó tres de sus siete temporadas en la NFL en Buffalo, principalmente en el equipo de práctica. Allen habló muy bien de las ideas e influencia de Webb durante su tiempo en Buffalo.

La búsqueda de entrenador de Buffalo no tiene un calendario definitivo, y los Bills no han revelado cuántos candidatos más esperan entrevistar.

