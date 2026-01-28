americateve

Philip Glass cancela estreno de sinfonía en el Centro Kennedy en protesta

NUEVA YORK (AP) — El compositor galardonado Philip Glass canceló un estreno mundial programado en el Centro Kennedy de una sinfonía sobre Abraham Lincoln, la última de una serie de cancelaciones desde que el presidente Donald Trump destituyó a la anterior dirección del centro.

ARCHIVO - El compositor Philip Glass, homenajeado por el Centro Kennedy en 2018, llega al Departamento de Estado para la cena de honor del Centro Kennedy, el 1 de diciembre de 2018, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf, archivo)
ARCHIVO - El compositor Philip Glass, homenajeado por el Centro Kennedy en 2018, llega al Departamento de Estado para la cena de honor del Centro Kennedy, el 1 de diciembre de 2018, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf, archivo) AP

La Sinfonía No. 15 de Glass, "Lincoln", iba a ser dirigida por la ganadora del Grammy Karen Kamensek para presentaciones el 12 y 13 de junio.

"La Sinfonía No. 15 es un retrato de Abraham Lincoln, y los valores del Centro Kennedy hoy están en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía", dijo Glass en un comunicado difundido el martes por su publicista. "Por lo tanto, siento la obligación de retirar este estreno de la sinfonía del Centro Kennedy bajo su actual liderazgo".

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del centro, respondió en un comunicado: "No tenemos lugar para la política en las artes, y aquellos que llaman a boicots basados en la política están tomando la decisión equivocada".

Glass, quien cumplirá 89 años el sábado, fue homenajeado en el Centro Kennedy en 2018. Tres años antes, recibió una Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente Barack Obama.

Los artistas que se han retirado de presentaciones programadas en el Centro Kennedy han variado desde Renée Fleming hasta Bela Fleck. Trump, cuyo consejo de administración elegido a dedo ha dicho que cambiarán el nombre de la institución a Centro Kennedy Trump, ha colocado al centro en el corazón de su campaña contra lo que él llama la cultura "woke".

El nombre de Trump ya ha sido añadido a la fachada del edificio, a pesar de que los académicos dicen que tal cambio requiere una proclamación del Congreso.

"Lincoln" fue inspirada por el "Discurso del Liceo" de 1838, en el que el futuro presidente advirtió contra la violencia de las turbas y los peligros que creaba para la democracia y el Estado de derecho. Lincoln, un representante estatal de Illinois de 28 años en ese momento, pronunció el discurso ante el Liceo de Jóvenes, una sociedad de debate en Springfield.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

