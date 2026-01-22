Peyton Watson impone récord personal con 35 puntos y Nuggets doblegan 107-97 a Wizards

Compartir en:









Peyton Watson, de los Nuggets de Denver, tapa un disparo de Alex Sarr, de los Wizards de Washington, en el encuentro del jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/John McDonnell) AP

Jamal Murray añadió 24 puntos por los Nuggets, quienes evitaron su primera racha de tres derrotas consecutivas de la temporada. Jonas Valanciunas sumó 16 unidades en su regreso tras perderse 11 partidos por una distensión de pantorrilla. Aaron Gordon también anotó 16 puntos.

Nikola Jokic se perdió su decimotercer partido consecutivo con Denver debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Kyshawn George anotó 20 puntos y capturó 12 rebotes por Washington, que perdió su octavo partido consecutivo. Tre Johnson añadió 19 tantos a la causa de los Wizards, quienes cayeron en 14 partidos consecutivos desde finales de octubre hasta principios de diciembre.

Washington tuvo su peor porcentaje de tiros atinados de la temporada con un 38,1% (32 de 84) y cayó a una foja de 10-33, un juego por delante del último lugar, Indiana, en la Conferencia Este. Los Wizards nunca tuvieron la delantera después del medio tiempo, pero lograron un empate a 83 después de un tiro libre de Alex Sarr al inicio del último cuarto.

Denver respondió con una racha de 9-0. Watson encestó un triple y otro tiro durante ese tramo.

Más tarde, superó su mejor marca de la temporada y de su carrera de 32 puntos con un tiro libre a falta de 1:50 minutos, después de recuperarse de una caída incómoda durante un intento de mate disputado.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP