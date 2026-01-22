americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Peyton Watson impone récord personal con 35 puntos y Nuggets doblegan 107-97 a Wizards

WASHINGTON (AP) — Peyton Watson anotó un récord personal de 35 puntos para liderar a los Nuggets de Denver que, pese a acusar bajas, doblegaron el jueves 107-97 a los Wizards de Washington.

Peyton Watson, de los Nuggets de Denver, tapa un disparo de Alex Sarr, de los Wizards de Washington, en el encuentro del jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/John McDonnell)
Peyton Watson, de los Nuggets de Denver, tapa un disparo de Alex Sarr, de los Wizards de Washington, en el encuentro del jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/John McDonnell) AP

Jamal Murray añadió 24 puntos por los Nuggets, quienes evitaron su primera racha de tres derrotas consecutivas de la temporada. Jonas Valanciunas sumó 16 unidades en su regreso tras perderse 11 partidos por una distensión de pantorrilla. Aaron Gordon también anotó 16 puntos.

Nikola Jokic se perdió su decimotercer partido consecutivo con Denver debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Kyshawn George anotó 20 puntos y capturó 12 rebotes por Washington, que perdió su octavo partido consecutivo. Tre Johnson añadió 19 tantos a la causa de los Wizards, quienes cayeron en 14 partidos consecutivos desde finales de octubre hasta principios de diciembre.

Washington tuvo su peor porcentaje de tiros atinados de la temporada con un 38,1% (32 de 84) y cayó a una foja de 10-33, un juego por delante del último lugar, Indiana, en la Conferencia Este. Los Wizards nunca tuvieron la delantera después del medio tiempo, pero lograron un empate a 83 después de un tiro libre de Alex Sarr al inicio del último cuarto.

Denver respondió con una racha de 9-0. Watson encestó un triple y otro tiro durante ese tramo.

Más tarde, superó su mejor marca de la temporada y de su carrera de 32 puntos con un tiro libre a falta de 1:50 minutos, después de recuperarse de una caída incómoda durante un intento de mate disputado.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter