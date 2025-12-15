americateve

Petrolera estatal venezolana denuncia ciberataque, acusa a EEUU y conspiradores locales

CARACAS (AP) — La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denunció el lunes que fue blanco de un ciberataque dirigido a detener sus operaciones y acusó a Estados Unidos y conspiradores locales de intentar interrumpir sus sistemas informáticos.

En un comunicado PDVSA rechazó esta “acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas”.

“No es la primera vez que Estados Unidos, aliado con sectores extremistas (locales) intenta afectar la estabilidad nacional”, destacó la petrolera en el escrito.

PDVSA es la columna vertebral de la economía y principal fuente de divisas del país sudamericano. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de un millón de barriles por día.

Sostenidamente por más de una década Venezuela ha experimentado varias crisis en los servicios públicos y empresas estatales que las autoridades han atribuido a complots y acciones de sabotaje. Analistas y opositores sostienen que las fallas son consecuencia de la falta de mantenimiento de los equipos, poca formación del personal y presuntas irregularidades en la administración.

La denuncia se produjo cinco días después de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que han ejecutado una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. Más de 80 personas han fallecido.

PDVSA resaltó que “las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo”. Añadió que "se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros” que permitieron mantener el suministro al mercado doméstico y cumplir los compromisos de exportación.

FUENTE: AP

