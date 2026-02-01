americateve

Petro viaja a Washington a cita clave con Trump y convoca a marcha de respaldo

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro partió el domingo en la noche hacia Washington para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien ha cuestionado duramente su política antidrogas.

El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el miércoles 28 de enero de 2026, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Previo a su partida, el mandatario colombiano convocó a los ciudadanos a salir a las plazas el martes durante el encuentro presidencial en la Casa Blanca.

“Los espero el martes, cuando esté reunido con el presidente Trump, en las plazas públicas, hacer la cadena de los afectos, la certeza del amor, porque finalmente nos protege el amor y la protección entre nosotros mismos“, declaró el mandatario a la televisión estatal RTVC.

“Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas”, agregó Petro, y se mostró optimista de retornar con buenas noticias.

En un sorpresivo giro, Trump —que había advertido de una posible acción militar estadounidense en Colombia— dijo después de la llamada que espera con interés la reunión con Petro.

“Estoy seguro de que será muy beneficiosa para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas”, señaló entonces el gobernante estadounidense.

Los dos jefes de Estado han tenido algunos desencuentros. En un principio el mandatario colombiano rechazó los vuelos militares estadounidenses para deportar a migrantes, ante lo cual Trump amenazó con imponer aranceles.

Washington también le revocó la visa a Petro luego de que éste asistió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y les pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump con respecto a la situación de Gaza. Posteriormente se le retiró la certificación a Colombia en reprimenda por el auge en el tráfico de hoja de coca.

El malestar se profundizó tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela del 3 de enero, en la que fueron detenidos el entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa. Acto seguido el mandatario estadounidense puso en la mira a Colombia y arremetió contra Petro, al que acusó de tener “fábricas de cocaína” en el país andino.

Tales acusaciones y advertencias fueron rechazadas en su momento por el presidente del país sudamericano y su gobierno, que ahora esperan apaciguar el conflicto y alcanzar acuerdos en las áreas de la migración, el comercio y el combate al narcotráfico.

FUENTE: AP

