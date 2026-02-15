Petro pide un pacto en Colombia para definir salario vital y llama a movilizaciones

Compartir en:









El mandatario emitió un mensaje presidencial la noche del domingo en el que convocó a una pesa de consenso a partir del lunes donde “se puede hacer un pacto”.

Al empresariado, “quiero invitarlos al pacto por la vida. El pacto por la vida no es solamente un salario vital, (es) dignidad para el trabajador, salario con dignidad”, subrayó.

El Consejo de Estado de Colombia -máximo tribunal de la administración pública - pospuso provisionalmente el viernes el decreto oficial que fijó el salario vital para 2026 con el ajuste más alto de los últimos años, un incremento del 23% respecto al año anterior.

El mismo presidente recibió varias demandas y críticas del sector empresarial por cuadruplicar la inflación anual de 2025, impactando los costos que deberán asumir las pequeñas y medianas empresas, señalaron.

“Podemos poner otra vez (el tema) en discusión con el empresariado, con el movimiento obrero y determinar si estamos en lo cierto o no y si es necesario cambiar alguno de los porcentajes”, afirmó el gobernante colombiano.

El presidente adelantó que también solicitarán una aclaración sobre la decisión al Consejo y pidió al pueblo movilizarse en defensa del salario vital. Aseguró que cuenta con argumentos jurídicos y técnicos para sustentar la medida, pero el dilema “se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador … no se puede perder esta enorme conquista histórica”, concluyó.

La suspensión del máximo tribunal es provisional en lo que se analiza un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma. En tanto, dio al gobierno un plazo de ocho días para expedir un nuevo salario transitorio que tome en cuenta la productividad, la inflación, el crecimiento del producto interno bruto y la protección al trabajo. Analistas consideran que la decisión del Consejo representa un golpe a la política social que enarbola el presidente de izquierda de cara a las próximas elecciones en mayo. FUENTE: AP