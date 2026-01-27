americateve

Petro pide a Trump devolver a Maduro para que sea juzgado en tribunales venezolanos

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro instó el martes a su homólogo estadounidense Donald Trump a devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en tribunales de su país natal.

“Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo Petro en un discurso oficial en Bogotá. "¿Por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", agregó.

El gobierno del presidente Trump ha defendido sus acciones militares como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” para detener a Maduro. En el tribunal, Maduro se refirió a lo sucedido como un secuestro y se declaró prisionero de guerra.

Tras la captura de Maduro, Petro calificó el hecho como un “secuestro”, porque se realizó a su juicio “sin base legal" y contra la soberanía de Venezuela.

Petro y Trump han tenido una tensa relación desde que éste último regresó al poder. El despliegue militar estadounidense en el Caribe ha estado entre los desacuerdos, junto a la política migratoria, las acciones bélicas en la franja de Gaza y la estrategia antinarcóticos.

Se espera que Trump reciba a Petro en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero, en un intento por desescalar la tensión y mejorar las relaciones bilaterales.

FUENTE: AP

