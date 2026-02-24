americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Petro pide a colombianos cuidar su voto por posible fraude electoral en elecciones legislativas

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro llamó el martes a los ciudadanos y partidos políticos a “cuidar” los votos en las elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de marzo al advertir un posible intento de fraude, dejando en duda el sistema electoral estatal.

“El presidente de la república convoca a toda la ciudadanía a cuidar el voto y a los partidos políticos, todos, a convocar a 60.000 testigos... bien entrenados, para ante cualquier irregularidad, impugnar en el momento en que está en la mesa y (así) se obliga a abrir la urna después”, aseguró Petro durante un consejo de ministros televisado.

Además de la elección legislativa, los colombianos también definirán algunos candidatos presidenciales en consultas interpartidistas. El 31 de mayo está programada la primera vuelta presidencial.

El conteo de votos inicia inmediatamente después del cierre de votación en las miles de mesas habilitadas. Es realizado por jurados de votación —que son ciudadanos elegidos aleatoriamente— y bajo vigilancia de observadores y testigos electorales, quienes pueden tomar fotografías a los formularios con los resultados.

El día de la votación, la Registraduría Nacional publica los resultados de un preconteo, cuya función es informativa, pero no definitiva. Luego se realizan los escrutinios, donde se verifican los resultados, se resuelven reclamaciones y se declaran los ganadores.

“Tiene que garantizarse ahora (con testigos), porque creo que el registrador no va a entregar el software para una auditoría independiente. Él dice que tiene una auditoría de él... lo cual da más dudas”, dijo Petro.

La Registraduría Nacional indicó la víspera en un comunicado que cuenta con una auditoría internacional a los software y sistemas de información utilizados en todas las etapas de la jornada electoral.

Desde la Procuraduría —encargada de la investigación y sanción disciplinaria a funcionarios— han respaldado el sistema electoral estatal asegurando que no hay una evidencia disponible que permita concluir alguna irregularidad en el desempeño del registrador frente al proceso electoral actual.

La Unión Europea desplegó a inicios de febrero 40 observadores electorales y planea ampliar la delegación para el día de la votación al Congreso.

Más allá de las denuncias del presidente, en el país persiste la preocupación por los riesgos de violencia política en 69 municipios que se encuentran en alerta, según la estatal Defensoría del Pueblo. Esta semana la entidad advirtió que los grupos criminales suplantan las funciones del Estado, vetan candidaturas y regulan campañas políticas en algunas zonas del país.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter