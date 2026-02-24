Petro pide a colombianos cuidar su voto por posible fraude electoral en elecciones legislativas

“El presidente de la república convoca a toda la ciudadanía a cuidar el voto y a los partidos políticos, todos, a convocar a 60.000 testigos... bien entrenados, para ante cualquier irregularidad, impugnar en el momento en que está en la mesa y (así) se obliga a abrir la urna después”, aseguró Petro durante un consejo de ministros televisado.

Además de la elección legislativa, los colombianos también definirán algunos candidatos presidenciales en consultas interpartidistas. El 31 de mayo está programada la primera vuelta presidencial.

El conteo de votos inicia inmediatamente después del cierre de votación en las miles de mesas habilitadas. Es realizado por jurados de votación —que son ciudadanos elegidos aleatoriamente— y bajo vigilancia de observadores y testigos electorales, quienes pueden tomar fotografías a los formularios con los resultados.

El día de la votación, la Registraduría Nacional publica los resultados de un preconteo, cuya función es informativa, pero no definitiva. Luego se realizan los escrutinios, donde se verifican los resultados, se resuelven reclamaciones y se declaran los ganadores.

El mandatario izquierdista ha insistido en que no confía en los software usados en las elecciones, recordando que en las elecciones legislativas del 2022 su movimiento político, Pacto Histórico, tuvo una diferencia de más de 390.000 votos nuevos luego del escrutinio. Dijo que eso se logró gracias a los testigos electorales.

“Tiene que garantizarse ahora (con testigos), porque creo que el registrador no va a entregar el software para una auditoría independiente. Él dice que tiene una auditoría de él... lo cual da más dudas”, dijo Petro.

La Registraduría Nacional indicó la víspera en un comunicado que cuenta con una auditoría internacional a los software y sistemas de información utilizados en todas las etapas de la jornada electoral.

Desde la Procuraduría —encargada de la investigación y sanción disciplinaria a funcionarios— han respaldado el sistema electoral estatal asegurando que no hay una evidencia disponible que permita concluir alguna irregularidad en el desempeño del registrador frente al proceso electoral actual.

La Unión Europea desplegó a inicios de febrero 40 observadores electorales y planea ampliar la delegación para el día de la votación al Congreso.

Más allá de las denuncias del presidente, en el país persiste la preocupación por los riesgos de violencia política en 69 municipios que se encuentran en alerta, según la estatal Defensoría del Pueblo. Esta semana la entidad advirtió que los grupos criminales suplantan las funciones del Estado, vetan candidaturas y regulan campañas políticas en algunas zonas del país.

FUENTE: AP