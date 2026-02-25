Petro anuncia que España autorizó extradición a Colombia de fugitivo presuntamente vinculado al ELN

Compartir en:









“Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerly Sánchez Villamizar" indicó Petro en la red social X. El mandatario acotó que el presunto delincuente “opera hoy” como miembro de la llamada "junta del narcotráfico”, una organización activa fuera de Colombia.

Petro publicó la nota verbal remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a la Embajada de Colombia en Madrid, en la que se indica que el Consejo de Ministros acordó la entrega en extradición de Sánchez tras una audiencia en un juzgado.

El mandatario colombiano agregó que espera una “profunda investigación de sus nexos y actividades” en Colombia cuando sea extraditado, sin dar detalles de cuándo arribaría al país.

“Mono Gerly” fue detenido en diciembre en Madrid por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio. Tras la captura, la policía española detalló que el detenido pertenece al ELN desde 2004.

Petro ha pedido apoyo para acelerar la extradición a Colombia al señalar a “Mono Gerly” como una ficha clave para dar información sobre los vínculos del ELN —alzado en armas desde 1964— con el narcotráfico, los cuales han sido negados por la guerrilla, pese a operativos antinarcóticos en su contra.

El ELN y el gobierno colombiano suspendieron una mesa de diálogo de paz hace más de un año, luego de que la guerrilla iniciara una incursión violenta contra un bando enemigo en una zona fronteriza con Venezuela, afectando a la población civil.

Además, Petro considera que “Mono Gerly” es miembro de las “multinacionales del narcotráfico” o la “junta del narcotráfico”, una supuesta organización ilícita que operaría fuera de Colombia con “narcos invisibles”, aquellos que se mantienen en el anonimato, con vidas cotidianas y fachadas que les dan un bajo perfil. "Hoy es un hombre de corbata, un ejecutivo, lavador de dólares para varios, vende sus servicios, y es uno de los más grandes lavadores de dólares de Colombia”, aseguró Petro en un discurso en diciembre en referencia a “Mono Gerly”. FUENTE: AP